Bomberos llegaron a atender incendio en Alajuela e hicieron un trágico hallazgo

Una dolorosa escena encontraron los Bomberos de la estación de Alajuela luego de atender un incendio ocurrido la mañana de este jueves en Desamparados de Alajuela.

La emergencia fue reportada exactamente 100 metros al oeste y 200 metros al sur de Colypro.

Al llegar al sitio, las unidades se toparon con una vivienda que presentaba importantes daños provocados por el fuego.

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Bomberos encontraron a una persona sin vida dentro de una vivienda consumida por las llamas en Desamparados de Alajuela. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Sin embargo, lo más impactante fue el hallazgo de una persona fallecida dentro de la estructura.

“Cuando las unidades llegaron a la escena, encontraron una vivienda con daños importantes por fuego y dentro de la misma una persona fallecida”, confirmó la oficina de prensa del Cuerpo de Bomberos.

De momento, las autoridades no han determinado el género ni la edad de la víctima.

Los bomberos indicaron además que trabajan en coordinación con agentes del OIJ, quienes asumirán la investigación para esclarecer las causas del incendio y la identidad de la persona fallecida.