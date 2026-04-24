Revelan la desgarradora situación que ocurrió durante incendio en el que falleció señora que usaba silla de ruedas

El caso de la señora que murió la tarde de este jueves dentro de una casa en llamas, en Cartago, se vuelve aún más doloroso a raíz de los nuevos detalles que han salido a la luz.

Hasta este momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la fallecida, pero de forma extraoficial trascendió que era conocida como doña Ale.

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Una fuente cercana al caso le comentó a La Teja que durante el incendio, ocurrido en barrio La Guaria, en Corralillo de Cartago, se dio una situación que dejó a muchos vecinos con un nudo en la garganta y el corazón hecho pedazos.

“La gente reportó que (la señora) gritaba y gritaba. Yo tengo mamá y eso me pegó demasiado duro”, reveló la fuente a este medio.

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Una persona fue encontrada sin vida dentro de la casa que e estaba incendiando. Foto ANI. (ANI/Una persona fue encontrada sin vida dentro de la casa que e estaba incendiando. Foto ANI.)

Otro detalle que aumenta el dolor de este caso es que las autoridades confirmaron que la señora tenía una limitación de movilidad, pues usaba silla de ruedas. De momento, se desconoce qué condición presentaba la ahora fallecida.

“Durante la búsqueda ubicamos a la señora sobre la cama, ya fallecida. Ella se encontraba con quemaduras en sus extremidades; aparentemente, era una adulta mayor, la cual tenía problemas de movilidad”, dijo el bombero Mauricio Motta este jueves a Telenoticias.

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Una mujer, que sería hija de la señora, fue rescatada por los bomberos este jueves. Ella sufrió quemaduras en sus extremidades, al parecer, cuando trató de sacar a su mamá de la casa.

La Teja consultó al Cuerpo de Bomberos si ya se determinó cuál habría sido la causa del incendio, pero indicaron que aún continúan en el proceso de recolección de datos, entrevistas y pruebas de laboratorio.