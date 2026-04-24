Bombero revela la desgarradora escena que hallaron en casa incendiada donde murió una señora

Un bombero reveló la desgarradora escena que encontró al ingresar a una casa en llamas en Cartago, en cuyo interior hallaron el cuerpo de una mujer.

El siniestro ocurrió a eso de la 1:41 p.m. en Corralillo de Cartago, específicamente en una casa de 120 metros cuadrados en el barrio La Guaria.

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Mauricio Motta, bombero de Cartago, explicó que a su llegada encontraron a una muchacha que presentaba varias quemaduras, por lo que la rescataron y la llevaron con el personal de la Cruz Roja.

Los bomberos fueron informados de que dentro de la casa se encontraba una señora que, en apariencia, era la madre de la muchacha. Al parecer, la joven estaba tratando de rescatarla.

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Una persona fue encontrada sin vida dentro de la casa que e estaba incendiando. Foto ANI. (ANI/Una persona fue encontrada sin vida dentro de la casa que e estaba incendiando. Foto ANI.)

“A la señora la ubicamos sobre la cama fallecida durante la búsqueda. Ella se encontraba con quemaduras en sus extremidades; aparentemente, era una adulta mayor, la cual tenía problemas de movilidad”, dijo Motta a Telenoticias.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, el incendio se concentró en una habitación de 13 metros cuadrados, donde se encontraba la señora.

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Una situación que pudo haber causado que el fuego se expandiera con rapidez es el hecho de que dentro de la casa encontraron una acumulación extrema de objetos como ropa y basura.

De momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la mujer fallecida.

Los bomberos continuarán trabajando en la escena para tratar de determinar qué fue lo que provocó el incendio.