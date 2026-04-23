Extraditan a Costa Rica a mexicano acusado de crimen cometido hace más de 10 años

Un mexicano apellidado Riveros, de 53 años, llegó este jueves a nuestro país y fue recibido por agentes del Organismo de Investigación (OIJ), quienes tenían todo listo para detenerlo.

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El azteca llegó a Costa Rica como parte de un proceso de extradición, pues era requerido por las autoridades costarricenses por un grave delito que habría cometido hace más de 10 años.

Así lo dio a conocer el OIJ, el cual señaló que Riveros es sospechoso de los presuntos delitos de secuestro extorsivo y legitimación de capitales, motivo por el cual el Tribunal Penal de Heredia había girado una orden de captura internacional en su contra.

Riveros fue detenido en Jalisco, México, en octubre del año pasado. (OIJ/Riveros fue detenido en Jalisco, México, en octubre del año pasado.)

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“De acuerdo con la información preliminar, este hombre fue detenido en Jalisco, México, en octubre del año anterior, debido a la orden de captura internacional con la que contaba.

“Los agentes de Interpol realizaron el operativo de extradición y detuvieron al hombre al llegar al aeropuerto Juan Santamaría”, informó el OIJ.

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Según la Policía Judicial, el mexicano era buscado como sospechoso de un caso que se investigó en nuestro país en el año 2014. El OIJ no reveló mayores detalles sobre esa investigación.