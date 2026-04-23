OIJ revela los dos posibles motivos detrás del atroz homicidio de joven empresario que fue torturado

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) maneja dos hipótesis sobre cuál habría sido el motivo detrás del atroz homicidio de Agustín Carvajal Benavides, un joven empresario de 34 años que fue asesinado en su casa, en San Carlos, en diciembre del año pasado.

Michael Soto, director interino del OIJ, reveló las hipótesis que manejan luego de que este jueves realizaron un operativo en el que lograron detener a cuatro sospechosos de participar en el crimen.

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Agustín Alonso Carvajal Benavides, de 34 años, fue asesinado a balazos en Aguas Zarcas de San Carlos. (Captura de redes sociales/Captura de redes sociales)

“El ahora fallecido era una persona que se dedicaba a la promoción artística (eventos) y tenía una empresa en esa misma línea.

“De acuerdo a lo que hemos desarrollado hasta el momento, podríamos presumir dos hipótesis: una que fue por un robo, ya que a la víctima le sustraen joyas, artículos electrónicos, dinero y un vehículo de alta gama; o que tuviera que ver con alguna circunstancia por su trabajo”, detalló Soto.

En cuanto a los sospechosos, estos fueron identificados como cuatro hombres de apellidos Álvarez, de 28 años; Sánchez, de 29; Orozco, de 38; y Solano, de 49.

Steven Quirós Hernández, alias Siri, es sospechoso del homicidio de Carvajal. (Foto: cortesía /Foto: cortesía OIJ)

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Estos hombres fueron detenidos por medio de cinco allanamientos que la Policía Judicial realizó en distintos puntos de San José y Alajuela.

El OIJ compartió las fotografías de otros dos sospechosos que aún no han sido detenidos. Trascendió que uno de ellos es un sujeto de nombre Steven Quirós Hernández, alias Siri. Sobre el otro hombre no se dieron a conocer mayores detalles.

Este sujeto aún sin identificar por el OIJ, es requerido por el asesinato del promotor artístico Agustín Alonso Carvajal Benavides. (Foto: cortesía /Foto: cortesía OIJ)

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El homicidio de Carvajal salió a la luz la tarde del lunes 29 de diciembre del 2025, luego de que su propia madre alertara a las autoridades sobre la atroz escena que encontró en la casa en la que este vivía, en Garabito de Aguas Zarcas, San Carlos.

“La víctima se encontraba en su casa, momento en el que llegaron varios hombres, ingresan, lo amordazan y posteriormente le quitan la vida con un arma de fuego”, indicó el director del OIJ.