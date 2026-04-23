La peor llamada y una ilusión truncada: la historia de la cumpleañera embarazada que murió en un choque

De una manera desgarradora fue cómo don José Luis Rojas se enteró de la muerte de su nieta, Nancy Noelia Castro Rojas, de 18 años, a quien consideraba como una hija.

El adulto mayor relató que la joven se crió en su casa desde pequeña, por lo que el vínculo entre ambos era muy fuerte.

“Desde pequeñita ella se crió en mi casa, hace unos dos años ya vivían aparte, pero a menudo estaban con nosotros, siempre fue cercana, puedo decir que yo la crié a ella desde pequeña, la veía como una hija más”, expresó.

La noticia lo tomó por sorpresa en plena madrugada.

“Nosotros estábamos durmiendo, mi esposa y yo, cuando nos llamaron en la madrugada, alguien llamó a mi hijo y él nos pasó el informe, nos levantamos de inmediato, eran como las dos o tres de la mañana, la peor noticia”, recordó con dolor.

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Nancy Noelia Castro Rojas (Cindea Bijag/Cortesía)

Accidente tras su cumpleaños

La tragedia ocurrió sobre la ruta 1, en Guanacaste, un kilómetro al norte de la entrada de Upala, en sentido de Liberia hacia Cañas.

De acuerdo con el OIJ, cuatro personas viajaban en dos motocicletas, cuando en determinado momento fueron impactadas por un vehículo que las colisionó por la parte trasera.

Producto del choque, las víctimas cayeron al suelo y Nancy Castro Rojas murió debido a los fuertes golpes.

La joven regresaba junto a unos amigos luego de haber celebrado su cumpleaños número 18, el pasado martes 21 de abril.

Las otras tres personas sobrevivieron al impacto, fueron llevadas a un centro médico.

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La tragedia en la que murió Nancy Castro Rojas, de 18 años, ocurrió sobre la ruta 1, en Guanacaste, un kilómetro al norte de la entrada de Upala, en sentido de Liberia hacia Cañas. Foto: Tomada de Guanacasteco Segura (Tomada de Guanacasteco Segura/Tomada de Guanacasteco Segura)

Un sueño que quedó inconcluso

Nancy tenía cinco meses de embarazo y, según su abuelo, vivía con ilusión esta etapa.

“Ella estaba bastante contenta con su etapa”, manifestó don José Luis.

El familiar también señaló que la joven no había revelado aún el género del bebé ni los nombres que tenía pensados.

Además, la muchacha estudiaba en el CINDEA de Bijagua de Upala, donde cursaba el décimo año y tenía deseos de superación.

La última vez que don José Luis vio a su nieta fue el domingo anterior, cuando ella los visitó.

Investigación en curso

Por este caso, las autoridades detuvieron al conductor del vehículo involucrado, un hombre de apellido Segura, de 41 años.

La Fiscalía de Cañas confirmó que lo investiga como sospechoso de cometer los delitos de homicidio culposo y conducción temeraria.

“A solicitud del despacho, el imputado debe cumplir las medidas cautelares de mantener domicilio fijo, impedimento de salida del país, presentarse a firmar una vez al mes y no conducir vehículos bajo los efectos del alcohol. Estas medidas fueron otorgadas por el Juzgado Penal de la zona por toda la duración del proceso”, detallaron en el Ministerio Público.

Este caso corresponde al expediente 26-000364-0073-PE.

La familia confía en que las autoridades hagan justicia a Nancy.

“Al conductor no lo conozco, solo queremos que responda por sus actos, que nos quitaron a Nancy y al bebé que se formaba”, manifestó su abuelito.

Nancy será velada la noche de este jueves en un centro bíblico y sepultada este viernes a las 11 de la mañana.

“La vamos a tener en un centro bíblico y mañana a las 11 de la mañana la llevamos al cementerio”, indicó el abuelo.

Hasta el viernes 10 de abril se registraban 188 personas fallecidas en este 2026 por accidentes en carretera, las autoridades insisten que la alta velocidad y andar bajo los efectos del alcohol son las principales causas de las tragedias.