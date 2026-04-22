Sucesos

Embarazada murió en carretera el día que cumplió 18 años

Nancy Castro falleció horas después de celebrar su cumpleaños, tenía cinco meses de embarazo

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Por Silvia Coto

La joven embarazada que falleció la noche del martes en un accidente de tránsito sobre la ruta 1, fue identificada como Nancy Castro, quien ese mismo 21 de abril cumplía 18 años.

Según datos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la muchacha y su familia son vecinos de Bijagua de Upala. Además, trascendió que tenía aproximadamente cinco meses de embarazo, lo que hace aún más dolorosa la tragedia.

El fatal hecho ocurrió un kilómetro al norte de la entrada hacia Upala, en sentido Liberia–Cañas, cuando, en apariencia, las dos motocicletas en las que viajaban cuatro personas fueron impactadas por detrás por un vehículo.

El accidente es investigado por las autoridades. Foto con fines ilustrativos, archivo (Edgar Chinchilla, corresponsal GN)

Producto del fuerte choque, Nancy falleció en el sitio, mientras que otras tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital Enrique Baltodano Briceño.

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El caso se mantiene en investigación por parte de las autoridades judiciales para esclarecer las circunstancias del accidente. Un hombre figura como sospechoso de conducir el vehículo involucrado, este es de apellido Segura, de 41 años, quien está en manos de la Fiscalía.

Al parecer, la muchacha había celebrado su cumpleaños un ratito y ya iba para su casa.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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