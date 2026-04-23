Mujer que murió en incendio no pudo salir de su casa por una razón demasiado dolorosa

Las autoridades revelaron nuevos detalles sobre el incendio ocurrido la tarde de este jueves en una casa en Cartago, dentro de la cual fue encontrado el cuerpo de una persona.

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El Cuerpo de Bomberos informó que dentro de la mencionada vivienda, ubicada en el barrio La Guaria, en Corralillo de Cartago, encontraron el cuerpo de una mujer. Todo apunta a que esta murió a consecuencia de las llamas, pero esto no ha sido confirmado por las autoridades.

Incendio mortal en Corralillo (Keyna Calderón/Suministrada)

En ese mismo hecho, que fue reportado a la 1:41 p. m. de este jueves, los bomberos lograron rescatar a otra mujer que sufrió quemaduras en sus extremidades, en apariencia, se trataría de la hija de la ahora fallecida.

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De forma extraoficial, trascendió que la ahora fallecida, supuestamente, padecía de una condición de salud que le habría imposibilitado salir de la vivienda.

Al ver que las llamas consumían la vivienda, vecinos habrían tratado de apagar el incendio usando mangueras, pero las llamas habían tomado mucha fuerza.

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De momento, las autoridades no han revelado la identidad de la mujer fallecida ni las circunstancias que habrían mediado en el siniestro.