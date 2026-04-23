Sucesos

Nueva balacera en el país a plena luz del día: identidad de la víctima hace aún más doloroso el suceso

Balacera dejó además a un joven herido

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Por Alejandra Morales

Un adolescente de 16 años perdió la vida en un violento ataque a balazos ocurrido en barrio Cuba, en San José.

De acuerdo con el OIJ, la alerta del hecho trascendió este miércoles 22 de abril, a las 2:42 p. m.

Según las autoridades, el joven caminaba sobre la vía pública cuando fue interceptado por dos sujetos que se desplazaban a pie.

“En un momento determinado, uno de ellos sacó un arma de fuego y disparó contra la integridad física de la víctima, quien fue declarado sin signos vitales”, indicaron.

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06/12/2023 Barrio Cuba. Miembros de Fuerza Pública y agentes del OIJ custodiaban escena donde había una persona fallecida en la acera y a pocos metros un carro también custodiado.
Balacera dejó además a un joven herido, en barrio Cuba, San José. Foto: Archivo, con fines ilustrativos (Rafael Pacheco Granados)

Disparo mortal y otro herido

El adolescente recibió un impacto de bala en la espalda, lo que le causó la muerte en el sitio.

Producto del tiroteo, otro hombre resultó herido en una pierna. Se trata de un joven de apellido Madrigal, de 21 años.

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Tras el ataque, las autoridades decomisaron varios casquillos de bala en el lugar.

Agentes del OIJ se mantienen a cargo de la investigación para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

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homicidio de adolescente de 16 años en barrio Cubaviolencia en Costa Rica
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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