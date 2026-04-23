Incendios simultáneos en Cartago y Santa Ana: lamentablemente en uno confirmaron la peor noticia

Dos incendios registrados en distintas partes del país mantienen en alerta al Cuerpo de Bomberos, que trabaja intensamente en el rescate de personas atrapadas, lamentablemente a una la encontraron sin vida en Cartago.

Esta fatalidad ocurrió en barrio Guaria en Corralillo de Cartago, a un costado de la plaza.

En este sitio, los bomberos realizan labores de rescate dentro de una estructura de aproximadamente 120 metros cuadrados que se encuentra en llamas.

De acuerdo con las autoridades, ya se logró el rescate de una persona, quien presenta quemaduras y lamentablemente la declararon sin vida.

Una persona fue encontrada sin vida dentro de la casa que e estaba incendiando. Foto ANI. (ANI/Una persona fue encontrada sin vida dentro de la casa que e estaba incendiando. Foto ANI.)

Sin embargo, las labores continúan, ya que se mantiene la búsqueda de más posibles víctimas.

“El acceso complicado ha dificultado el trabajo, por lo que los equipos han tenido que ingresar con al menos 100 metros de mangueras, debido a que las unidades no pueden llegar directamente al punto”, señalaron en la oficina de prensa de Bomberos.

LEA MÁS: Nueva balacera en el país a plena luz del día: identidad de la víctima hace aún más doloroso el suceso

Equipos de emergencia trabajan en rescates en ambos puntos. Foto: Ilustrativa (Cuerpo de Bomberos/Cortesía)

Otro incendio en Santa Ana

De forma paralela, los bomberos atienden otro incendio en Santa Ana, 400 metros al oeste del Palí.

En este segundo caso, el fuego afecta varias estructuras y, de manera preliminar, se reporta la posible presencia de personas atrapadas.

Para esta emergencia, al menos, tres unidades de bomberos se encuentran en la escena atendiendo la situación.

Ambos incidentes se mantienen en desarrollo, mientras los cuerpos de emergencia continúan con las labores para controlar las llamas y ubicar a posibles víctimas.