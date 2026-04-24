Sospechoso de homicidio de joven empresario guardaba evidencia imposible de ocultar en su apartamento

Uno de los cuatro hombres detenidos este jueves por el OIJ como sospechosos de participar en el atroz homicidio del empresario Agustín Carvajal, de 34 años, guardaba en su apartamento una importante evidencia que era imposible de ocultar.

Así lo dio a conocer la Policía Judicial, revelando que esa evidencia se trataba del lujoso carro que le fue robado a Carvajal en diciembre del año pasado, cuando fue asesinado en su casa en Aguas Zarcas de San Carlos.

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Específicamente, se trata de un carro Range Rover de modelo reciente, el cual fue ubicado por los agentes judiciales en un apartamento en Guadalupe, San José. Al parecer, en ese sitio vivía un hombre apellidado Solano, de 49 años, quien fue detenido este jueves por los agentes judiciales.

Una fuente ligada al caso dio a conocer que al vehículo propiedad de Carvajal le habían colocado un juego de placas que no le correspondía, para tratar de evadir a las autoridades.

Agustín vivió un tiempo en México y tenía aproximadamente un año de haber regresado a Costa Rica. Foto Instagram. (Instagram/Agustín vivió un tiempo en México y tenía aproximadamente un año de haber regresado a Costa Rica. Foto Instagram.)

Además de detener a Solano, los investigadores también capturaron a otros tres hombres apellidados Álvarez, de 28 años; Sánchez, de 29; y Orozco, de 38.

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Estos hombres fueron detenidos por medio de cinco allanamientos que la Policía Judicial realizó en distintos puntos de San José y Alajuela.

El OIJ compartió las fotografías de otros dos sospechosos que aún no han sido detenidos. Trascendió que uno de ellos es un sujeto de nombre Steven Quirós Hernández, alias Siri. Sobre el otro hombre no se dieron a conocer mayores detalles.

En cuanto al móvil del crimen, ocurrido en diciembre del año pasado en Aguas Zarcas de San Carlos, el OIJ maneja dos hipótesis.

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“El ahora fallecido era una persona que se dedicaba a la promoción artística (eventos) y tenía una empresa en esa misma línea.

“De acuerdo a lo que hemos desarrollado hasta el momento, podríamos presumir dos hipótesis: una que fue por un robo, ya que a la víctima le sustraen joyas, artículos electrónicos, dinero y un vehículo de alta gama; o que tuviera que ver con alguna circunstancia por su trabajo”, explicó Michael Soto, director interino del OIJ.