Ellos eran el niño y su padre víctimas de brutal ataque a balazos en Esparza

Una escena espantosa en la que quedó luego de que un niño y su papá fueran asesinados de múltiples balazos dentro de un carro, que quedó llenó de huecos por el impacto de las balas en Esparza.

De manera preliminar identificaron al hombre como Róger Rosales Rodríguez, de 41 años y el hijo de este sujeto, un niño de 12 años de nombre Nicolás, quien en noviembre de este año cumplía 13.

Las causas de este ataque siguen bajo investigación, incluso trascendió que la vivienda del hombre está custodiada por las autoridades.

La agresión ocurrió en Espíritu Santo de Esparza, en Puntarenas, a unos 800 metros de la estación del ICE.

La Cruz Roja confirmó que la alerta ingresó a las 5:49 a. m., movilizando unidades al sitio tras el reporte de personas heridas por arma de fuego.

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Un niño y su papá de nombre Roger Rosales Rodríguez, de 41 años fueron asesinados dentro de un carro en Espíritu Santo de Esparza, en Puntarenas, el viernes 24 de abril del 2026. Foto: Tomada de Noticias Red CR (Tomada de Noticias Red CR/Tomada de Noticias Red CR)

Al llegar, los socorristas encontraron a dos víctimas.

“Heridos por arma de fuego, en el lugar se atienden dos pacientes, un hombre de 41 años y un niño de 11 años, ambos con impactos de bala en cabeza, se confirman sin signos vitales en el lugar”, indicaron desde la oficina de prensa de la benemérita.

Hallazgo dentro de un carro

Las víctimas se encontraban dentro de un carro.

Fueron vecinos del lugar, quienes alertaron sobre el vehículo sospechoso y, al acercarse, descubrieron a las víctimas sin vida.

El menor viajaba en el asiento del acompañante.

El caso quedó en manos de agentes del OIJ, quienes ahora trabajan en esclarecer lo ocurrido, determinar el móvil del crimen y dar con los responsables de este doble homicidio.

Este hecho violento genera consternación, especialmente por la muerte del menor de edad.