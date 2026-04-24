Fuerte condena contra hombre que trató de matar a expareja y a hija de 12 años con dos cuchillos

Un hombre apellidado Domínguez Lacayo trató de matar a su propia hija de 12 años con dos cuchillos, pero la valiente acción de la abuela de la niña evitó la tragedia.

Esa situación se dio cuando Domínguez también trató de quitarle la vida a su expareja, pero sus hijos, entre ellos la niña, intervinieron en defensa de su mamá.

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Por estos hechos, la Fiscalía de Atenas demostró en juicio que el hombre era culpable de intentar asesinar a su expareja y a su hija, por lo que fue sentenciado a 40 años de cárcel este jueves por los delitos de femicidio y homicidio, ambos en grado de tentativa.

Los hechos por los que fue sentenciado ocurrieron el 27 de marzo del 2025, en Orotina, Alajuela, cuando el imputado se presentó a la casa de la mujer, con quien había mantenido una relación de pareja.

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Domínguez fue condenado a 40 años de cárcel. (Freepik)

“Según acreditó el despacho, Domínguez le exigió a la víctima que le entregara su celular y, ante la negativa de esta, tomó dos cuchillos y se abalanzó en contra de ella, ocasionándole dos cortes en el cuello y una herida en la mano izquierda”.

Según el Ministerio Público, los hijos de ambos y la madre de la ofendida trataron de defender a la mujer.

“No obstante, el hombre intentó lanzar una estocada en contra de la niña, sin embargo, de inmediato la abuela logró impedir que la agrediera con el arma blanca”.

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El Ministerio Público acreditó que, de seguido, el imputado consiguió lanzar al suelo a su expareja e intentó asfixiarla, pero su familia consiguió liberarla. La víctima logró huir con sus hijos hasta el plantel del COSEVI, donde pidieron ayuda.

Minutos después, oficiales de Fuerza Pública se presentaron al lugar y procedieron con la detención de Domínguez.