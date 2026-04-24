Identifican a hombre acribillado dentro de un local de comidas en Siquirres

Un hombre de apellido Fallas, de 31 años, fue identificado como la víctima de un violento ataque armado ocurrido en Betania de Siquirres.

Según información del OIJ, el hombre se encontraba dentro de un local de comidas cuando fue sorprendido por dos sujetos.

“Fue abordado por dos sujetos quienes, por razones que aún se desconocen, le dispararon en reiteradas ocasiones”, indicaron las autoridades.

Este hecho ocurrió este jueves 23 de abril, a las 8:15 p. m.

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La víctima de apellido Fallas, de 31 años, fue atacado de muerte en barrio Betania. Foto: Siquirres Informa. (Facebook/El crimen ocurrió en barrio Betania. Foto Siquirres Informa.)

Ataque sin piedad

La víctima recibió múltiples impactos de bala en distintas partes del cuerpo, incluyendo la cabeza, las piernas y los pies.

Debido a la gravedad de las heridas, el hombre falleció en el sitio.

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Tras cometer el crimen, los sospechosos huyeron del lugar a alta velocidad.

El caso se mantiene en investigación por parte de agentes del OIJ, quienes trabajan para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables de este atroz hecho.