El desgarrador comentario de un padre que revela todo el dolor detrás de muerte de motociclista en ruta 27

Una desgarradora publicación hecha por José Pablo Pérez, en su perfil de Facebook, revela todo el dolor que existe detrás de un mortal accidente de tránsito y cómo una situación como esta puede tocar varias vidas.

La publicación hecha por Pérez está relacionada con un trágico accidente ocurrido la tarde de ayer en la ruta 27, donde un motociclista falleció debajo de un camión, a escasos 300 metros del peaje de Escazú.

Según reveló José Pablo, en ese accidente se vio involucrada su familia de forma indirecta, pues no tuvieron ningún tipo de culpa en lo que terminó pasando.

“Mi esposa me llamó varias veces. Yo no soy de los que contesta de inmediato, pero cuando por fin atendí, lo primero que escuché fue llanto. Ahí el mundo se detiene y lo que oyes es el latido de tu propio corazón. Pensé en mis hijas, y peor aún porque quien me habló fue un señor desde el teléfono de mi esposa.

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“Me dijo: ‘Ellas están bien… su esposa tuvo un accidente… pero creo que el muchacho de la moto si se está muriendo pero tranquilo, no fue culpa de ella, me dijo", escribió Pérez.

Atrapado en la presa

El accidente ocurrió 300 metros antes del peaje de Escazú. (Cruz Roja/El accidente ocurrió 300 metros antes del peaje de Escazú.)

Pérez dijo que salió de su casa convencido de que iba a llegar al sitio en cuestión de cinco minutos, pues solo tenía que recorrer seis kilómetros, sin embargo, terminó atrapado en una de las tantas presas que ahogan la calles de nuestro país.

“Uno empieza a buscar atajos. invadir carriles, buscando empatía; a pensar si se devuelve por una bicicleta, a meterse por donde cree que puede avanzar, a pitar, a invadir un carril, pero nadie sabe lo que uno está viviendo dentro del carro, para los demás, uno es solo otro desesperado más en la presa.

“Y eso es parte del problema, nos acostumbramos tanto a estar atrapados, que ya nadie sabe quién va tarde, quién va angustiado, quién va corriendo hacia una emergencia o quién va a recibir la peor noticia de su vida. Cada minuto se hizo eterno”.

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Escena que no olvidará

Pérez llegó más de 40 minutos después, y ya para ese momento las autoridades estaban terminando de atender el accidente.

“Vi una escena que no se me va a olvidar, mi hija llorando, contándome cómo fueron los últimos segundos de ese muchacho (...) Pero el suelo ya no había un muchacho, había un cuerpo, eso es durísimo de escribir, pero más duro fue verlo, porque ahí uno entiende que los accidentes de tránsito no son estadísticas, son personas, son hijos, son papás, son familias que reciben una llamada que nadie quiere recibir”.

Esta es la imagen que Pérez publicó junto a su relato. Foto Facebook. (Facebook/Esta es la imagen que Pérez publicó junto a su relato. Foto Facebook.)

Poco después, Pérez contó que al lugar llegó un señor que él pensó se trataba de un juez, pero realmente era el papá del motociclista fallecido.

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“Dijo que era el papá, que le habían contado de un accidente, quería saber si su hijo estaba bien y esa pregunta simplemente me partió, porque uno sentía que él ya sabía, pero todavía necesitaba vivir unos segundos más en un mundo donde esa tragedia no existía.

“No lo dejaron entrar, lo calmaron entre tres, luego lo hicieron mover el carro. Respiraba agitado, luego profundo e invocaba a Dios y ni les cuento lo de la madre”.

Pérez finalizó su publicación con una reflexión sobre la crisis en carretera que existe en nuestro país, donde a diario vivimos atrapados en presas y como esto puede repercutir gravemente en la vida de todos.