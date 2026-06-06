Bomberos rescatan a 42 personas tras severas inundaciones en Liberia

Las inundaciones que golpearon este viernes a Liberia, Guanacaste, obligaron a un amplio despliegue del Cuerpo de Bomberos, cuyos equipos atendieron decenas de emergencias relacionadas con el ingreso de agua a viviendas y personas atrapadas.

Bomberos rescata a 42 personas afectadas por las inundaciones en Liberia (Cortesía/Cortesía)

Los bomberos respondieron a un total de 23 reportes de inundaciones en el centro de Liberia, donde varias familias quedaron aisladas debido al rápido aumento del nivel del agua.

Como resultado de las labores de rescate, los equipos de socorro lograron poner a salvo a siete niños y cinco adultos que permanecían atrapados dentro de sus viviendas sin posibilidad de salir por sus propios medios.

A estas acciones se sumó el rescate y evacuación de otras 30 personas afectadas en barrio San Antonio, una de las comunidades más impactadas por las fuertes lluvias registradas durante la tarde.

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Las imágenes que han circulado en redes sociales muestran la magnitud de la emergencia, con calles convertidas en ríos, viviendas inundadas y familias solicitando ayuda mientras el agua alcanzaba niveles peligrosos.

Inundaciones golpean familias liberianas

Ante la situación, el Cuerpo de Bomberos mantiene la coordinación con el Comité Municipal de Emergencias de Liberia para trasladar a las personas damnificadas a albergues temporales y brindarles asistencia mientras se evalúan los daños.

Las autoridades continúan monitoreando las condiciones climáticas y hacen un llamado a la población para evitar transitar por zonas inundadas, mantenerse informada a través de los canales oficiales y acatar las recomendaciones de los organismos de emergencia.

Hasta el momento, los equipos de respuesta permanecen activos en diferentes puntos del cantón atendiendo nuevas incidencias derivadas de las lluvias.