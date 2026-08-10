Sucesos

Bomberos revelan qué había dentro de la bodega incendiada en La Guácima

Incendio en Rincón Chiquito de La Guácima está confinado al área afectada, sin estructuras en riesgo

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Por Silvia Coto

El incendio que se registra en Rincón Chiquito de La Guácima de Alajuela afecta una bodega abierta donde se almacenaban servicios sanitarios de plástico y otros suministros de material plástico.

Los bomberos siguen trabajando en la bodega en Alajiuela
Los bomberos siguen trabajando en la bodega en Alajiuela (Bomberos/Cortesía)

Así lo confirmó Alexander Araya, jefe de operaciones del Cuerpo de Bomberos.

Araya explicó que los equipos de emergencia mantienen el fuego confinado en el área afectada y que, por el momento, no existen estructuras expuestas hacia donde pueda propagarse.

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La emergencia está siendo atendida con dos unidades extintoras, un tanquero, dos cisternas y una unidad de apoyo.

Los bomberos continúan con las labores de control y extinción del incendio.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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