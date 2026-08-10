Bomberos revelan qué había dentro de la bodega incendiada en La Guácima

El incendio que se registra en Rincón Chiquito de La Guácima de Alajuela afecta una bodega abierta donde se almacenaban servicios sanitarios de plástico y otros suministros de material plástico.
Así lo confirmó Alexander Araya, jefe de operaciones del Cuerpo de Bomberos.
Araya explicó que los equipos de emergencia mantienen el fuego confinado en el área afectada y que, por el momento, no existen estructuras expuestas hacia donde pueda propagarse.
LEA MÁS: Una violenta riña terminó en homicidio, pero al revisar al detenido descubrieron algo más
La emergencia está siendo atendida con dos unidades extintoras, un tanquero, dos cisternas y una unidad de apoyo.
Los bomberos continúan con las labores de control y extinción del incendio.