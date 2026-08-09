Sucesos

Una violenta riña terminó en homicidio, pero al revisar al detenido descubrieron algo más

Riña en La Esperanza de Acosta deja a un hombre muerto y a otro detenido como sospechoso del homicidio

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Por Silvia Coto

Una violenta riña entre dos hombres terminó en tragedia la noche del sábado en La Esperanza de Acosta, San José, uno de los involucrados murió y el otro fue detenido como sospechoso del homicidio.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:42 p. m., cuando oficiales de la Fuerza Pública recibieron la alerta sobre el enfrentamiento y se desplazaron hasta el lugar.

El Ministerio de Seguridad Pública confirmó que los policías encontraron que uno de los hombres ya había sido trasladado por la Cruz Roja hacia un centro médico. Sin embargo, pese a la atención recibida, fue declarado fallecido minutos después.

Un hombre fue detenido como sospechoso del homicidio de otro durante una riña
Un hombre fue detenido como sospechoso del homicidio de otro durante una riña (cortesía/cortesía)

Los oficiales mantuvieron la custodia del lugar y coordinaron con agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para continuar con las diligencias correspondientes.

El sospechoso fue identificado con el apellido Morán, de 36 años, y fue ubicado por los policías mientras conducía una motocicleta.

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Pero al verificar su situación, los oficiales descubrieron un dato adicional: Morán tiene una orden de captura por un delito de violación contra una persona menor de edad.

El hombre fue detenido y llevado al Ministerio Público mientras el OIJ investiga las circunstancias que rodearon la riña y la muerte de la víctima.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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