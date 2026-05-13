Brutal accidente: hombre fue atropellado dos veces y quedó inconsciente

Un hombre adulto resultó gravemente herido luego de sufrir un doble atropello la noche de este martes en Las Juntas de Abangares, en Guanacaste.

Las autoridades recibieron el reporte de un hombre que había sido atropellado en dos ocasiones.

El hombre está muy grave luego del atropello.

Según la información preliminar, la víctima fue impactada por vehículos en dos momentos distintos, situación que le provocó heridas de gravedad.

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Cuando los cuerpos de emergencia llegaron al sitio, encontraron al paciente inconsciente.

Debido a su delicado estado de salud, fue trasladado en condición crítica a la clínica de Abangares para recibir atención médica.