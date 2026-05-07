Sucesos

Brutal ataque contra joven de 17 años desata allanamientos en Pavas

Unidad Canina también participa en allanamientos realizados en Finca San Juan

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Por Alejandra Morales

Agentes del OIJ se mantienen en Finca San Juan de Pavas realizando allanamientos en busca de sospechosos vinculados con el brutal homicidio de un adolescente de 17 años.

La investigación está relacionada con un caso ocurrido el 20 de diciembre del 2025, cuando el joven fue atacado violentamente y recibió múltiples golpes, además de una puñalada que, posteriormente, le provocó la muerte.

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Allanamientos en Guápiles
Autoridades del OIJ se mantienen en Finca San Juan de Pavas, San José. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Tras la agresión, la víctima fue trasladada primero a la estación de Bomberos de Pavas y luego llevada de emergencia al Hospital San Juan de Dios.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el adolescente falleció en el centro médico debido a la gravedad de las heridas.

Durante las diligencias judiciales, las autoridades también llevaron a la Unidad Canina para inspeccionar las viviendas allanadas en busca de otras sustancias que podrían encontrarse en los inmuebles.

De momento, el OIJ no ha detallado si hay personas detenidas como parte del operativo.

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allanamientos en Pavas por homicidioOIJ
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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