Sucesos

Detienen a 5 sospechosos de adueñarse de más de ¢36 millones por medio de estafas informáticas

La investigación inició luego de que una de las víctimas descubrió algo extraño en su cuenta bancaria

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Por Adrián Galeano Calvo

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a cinco hombres como sospechosos de adueñarse de más de ¢36 millones por medio de estafas informáticas.

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De acuerdo con la investigación de la Policía Judicial, los sujetos son vinculados con al menos 10 causas que habrían ocurrido en San José.

Se trata de cinco hombres apellidados Gamboa, de 22 años; Osorio, de 22 años; Quiroz, de 24 años; Méndez, de 33 años, y González, de 35 años.

Cinco hombres fueron detenidos por el OIJ por presunta estafa.
Los cinco sospechosos fueron detenidos es miércoles. (OIJ/Cortesía)

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Estos fueron capturados este miércoles por medio de cinco allanamientos que se ejecutaron en lugares como San José, Coronado, Goicoechea, Moravia y Oreamuno de Cartago.

“Según la información preliminar, la investigación inició el 17 de febrero de este año, cuando una de las víctimas interpuso la primera denuncia por transacciones bancarias no autorizadas y presuntas compras en comercios. A partir de este hecho se vinculan estas 10 causas penales con operaciones en San José y Cartago”, indicó el OIJ.

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Además de detener a los sospechosos, el OIJ decomisó ¢277 mil, 12 celulares y otros indicios de importancia para la investigación.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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