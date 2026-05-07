Vecinos lloran la muerte de “Kanki”, quien falleció por culpa de conductor que se dio a la fuga

La comunidad de Río Claro de Golfito está con el corazón hecho pedazos por culpa de un desalmado conductor que se dio a la fuga tras acabar con la vida de un querido vecino de esa zona.

Se trata de Franklin Marchena Solís, de 55 años, mejor conocido como Kanki, quien perdió la vida la noche de este martes luego de ser impactado por un carro.

LEA MÁS: Desesperada búsqueda de adolescente que desapareció en el mar mientras hacía buceo en Guanacaste

Marchena era vecino de La Esperanza de Río Claro y se supo que se ganaba la vida trabajando en el campo, principalmente como cortador de palma africana.

De acuerdo con las autoridades, el fatal suceso ocurrió a eso de las 9:20 p.m. de este martes, cuando Kanki viajaba en su bicicleta por la carretera Interamericana Sur.

Por razones que aún no están claras, un vehículo embistió la bicicleta en la que viajaba Marchena, causándole la muerte de forma inmediata en el sitio. Según las autoridades, el vehículo sospechoso se dio a la fuga.

LEA MÁS: Embarazada, que fue víctima inocente de asesinato, estaba por cumplir un sueño que daría estabilidad a sus hijos

Franklin Marchena Solís, de 55 años, mejor conocido como Kanki. (Facebook/Franklin Marchena Solís, de 55 años, mejor conocido como Kanki.)

Tras darse a conocer la trágica muerte de Kanki, una amiga cercana a su familia publicó un sentido mensaje en redes sociales reclamando lo que había causado ese conductor sospechoso.

“Un accidente puede pasarle a cualquiera, pero huir es una elección de total cobardía. Ayer alguien le arrebató la vida a un hombre en las afueras de La Esperanza de Río Claro, a eso de las 9:25 de la noche, y dejó una familia destrozada, sin el consuelo de una explicación o un gesto de responsabilidad.

LEA MÁS: Los 5 de mayo son una pesadilla para familia pues dos hermanos fueron asesinados en esa fecha

​“A usted, que sabe lo que hizo: un carro se repara, pero una vida no vuelve; pudiste haber ayudado, pudiste haber dado la cara, pero elegiste dejarlo ahí. Que tu conciencia te dicte lo que tu corazón no pudo, y las personas que también iban en ese carro negro, que solo sacaron la cabeza y siguieron su camino, espero que por lo menos la conciencia las traicione y hablen. Hoy una madre y hermanas piden explicaciones por Franklin Marchena Solís, que en paz descanse”, escribió la mujer.

Las autoridades están enfocadas en buscar cámaras de seguridad que hayan grabado el recorrido del carro que cobró la vida de Kanki.