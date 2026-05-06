Sucesos

Desesperada búsqueda de adolescente que desapareció en el mar mientras hacía buceo en Guanacaste

Equipos de emergencia mantienen búsqueda en el mar

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Una sesión de buceo terminó en tragedia en Guanacaste, luego de que un adolescente de 17 años desapareciera en el mar mientras realizaba esta actividad acuática.

La emergencia es atendida por la Cruz Roja, cuyos equipos mantienen intensas labores de búsqueda en el sector de Las Catalinas, en Santa Cruz.

De acuerdo con los rescatistas, la alerta fue recibida desde las 11 a. m. de este martes 5 de mayo.

El adolescente de 17 años, desapareció cuando practicaba buceo, equipos de emergencia mantienen búsqueda en el mar Foto: John Durán/Ilustrativa (John Durán)

Según la información preliminar, el muchacho participaba en actividades de buceo cuando fue reportado como desaparecido.

“De inmediato, se procedió con el despacho de unidades de emergencia hacia la zona, iniciando labores de recopilación de información y coordinación operativa”, señalaron en la Cruz Roja.

LEA MÁS: Aparece segunda víctima arrastrada por cabeza de agua en río Parismina, minutos después de suspender búsqueda

Para este miércoles, los equipos de emergencia continúan con la búsqueda del adolescente mediante un trabajo articulado con el Servicio Nacional de Guardacostas y el Servicio de Vigilancia Aérea.

Las autoridades realizan patrullajes marítimos y sobrevuelos en la zona con la esperanza de ubicar al menor.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
desaparece adolescente que hacía buceoLas Catalinas, Guanacaste
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.