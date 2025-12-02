Brutal balacera en Puntarenas: un fallecido y cuatro heridos afuera de barbería

Una violenta balacera ocurrió la tarde de este martes en Puntarenas y dejó una persona fallecida y al menos cuatro heridos.

Los hechos ocurrieron en las afueras de la barbería Barahona, a un costado de Coopealianza.

La Cruz Roja atendió cinco heridos, uno fallecido. (Cruz Roja/cortesía)

En ese sitio diversas llamadas alertaron de varias detonaciones, por lo que quienes caminaban cerca tuvieron que correr para refugiarse de las balas.

“Se informa de cuatro heridos de arma de fuego, unidades en la escena indican un hombre sin signos de vida en el sitio, un hombre condición crítica y dos hombres en condición urgente a la Clínica de San Rafael”, detalló la oficina de prensa de la Cruz Roja.

Según información preliminar, la Fuerza Pública mantiene la custodia de la escena mientras se coordinan las diligencias correspondientes con las autoridades judiciales.

Por el momento, no se han brindado más detalles sobre las circunstancias del hecho ni sobre el estado de las personas heridas, mientras continúan las investigaciones.