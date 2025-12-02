Sucesos

Brutal balacera en Puntarenas: un fallecido y cuatro heridos afuera de barbería

Un violento tiroteo dejó cuatro personas heridas y una fallecida en Puntarenas

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Una violenta balacera ocurrió la tarde de este martes en Puntarenas y dejó una persona fallecida y al menos cuatro heridos.

Los hechos ocurrieron en las afueras de la barbería Barahona, a un costado de Coopealianza.

Un muro de contención cayó sobre dos menores en una vivienda en Tibás
La Cruz Roja atendió cinco heridos, uno fallecido. (Cruz Roja/cortesía)

En ese sitio diversas llamadas alertaron de varias detonaciones, por lo que quienes caminaban cerca tuvieron que correr para refugiarse de las balas.

“Se informa de cuatro heridos de arma de fuego, unidades en la escena indican un hombre sin signos de vida en el sitio, un hombre condición crítica y dos hombres en condición urgente a la Clínica de San Rafael”, detalló la oficina de prensa de la Cruz Roja.

Según información preliminar, la Fuerza Pública mantiene la custodia de la escena mientras se coordinan las diligencias correspondientes con las autoridades judiciales.

Por el momento, no se han brindado más detalles sobre las circunstancias del hecho ni sobre el estado de las personas heridas, mientras continúan las investigaciones.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Puntarenasbalacerabarberíatiroteohombres baleadosfallecido puntarenas
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.