Sucesos

Brutal choque contra tráiler deja dos personas prensadas en Peñas Blancas

Rescatistas trabajan en el sitio para liberar a ocupantes del carro

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un aparatoso accidente de tránsito entre un carro y un tráiler se registró hace pocos minutos en las cercanías del puente Sandimas, en Peñas Blancas de La Cruz, Guanacaste.

Según el reporte preliminar, unidades del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica se encuentran en el sitio atendiendo la emergencia.

Los bomberos trabajan en rescatar a dos personas
Los bomberos trabajan en rescatar a dos personas (cortes/cortesía)

LEA MÁS: Juicio por femicidio de Nadia Peraza pierde prueba clave tras decisión del Tribunal

Las autoridades indicaron que al menos dos personas quedaron prensadas dentro del vehículo, por lo que los bomberos trabajan intensamente en las maniobras de rescate. Su estado es crítica.

Noticia en desarrollo.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
choquetrailer camiónpeñas blancasaccidenteprensadosbomberosla cruzaccidente la cruz
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.