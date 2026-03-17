Brutal choque contra tráiler deja dos personas prensadas en Peñas Blancas

Un aparatoso accidente de tránsito entre un carro y un tráiler se registró hace pocos minutos en las cercanías del puente Sandimas, en Peñas Blancas de La Cruz, Guanacaste.

Según el reporte preliminar, unidades del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica se encuentran en el sitio atendiendo la emergencia.

Los bomberos trabajan en rescatar a dos personas (cortes/cortesía)

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Las autoridades indicaron que al menos dos personas quedaron prensadas dentro del vehículo, por lo que los bomberos trabajan intensamente en las maniobras de rescate. Su estado es crítica.

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