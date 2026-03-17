Juicio por femicidio de Nadia Peraza pierde prueba clave tras decisión del Tribunal

El Ministerio Público perdió un testimonio clave en el juicio de Nadia Peraza luego de que el Tribunal de Juicio de Heredia resolvió declarar inevacuable el testimonio de la médica forense que practicó la autopsia a la joven.

La forense de apellido Campos era uno de los últimos testigos en el debate y no podrá asistir porque se encuentra incapacitada, ya que está embarazada y es de alto riesgo. Este lunes que estaba convocada a declarar tenía una cita médica.

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La incertidumbre de que ese relato pueda ser escuchado llevó a los jueces a tomar la decisión de dejarlo por fuera e incorporar como prueba el dictamen de la autopsia y las fotografías forenses.

Nadia Peraza era madre de una niña

El Ministerio Público presentó un recurso de revocatoria con el objetivo de revertir la decisión; no obstante, este fue declarado inadmisible por el Tribunal.

El cuerpo de Nadia fue hallado dentro de un refrigerador en mayo del 2024.

José Francisco Herrera, abogado del imputado Buzano Paisano, aseguró que será este martes que su cliente declare en el debate, pero solicitarán que sea a puerta cerrada.