Un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este jueves 26 de noviembre dejó a dos hombres, luego de que la motocicleta en la que viajaban chocara contra una vaca.

Un accidente con una vaca dejo dos hombres graves (JEAN-FRANCOIS MONIER/AFP)

La emergencia fue reportada a las 12:48 a. m. en Nandayure, Guanacaste.

A la llegada de la Cruz Roja, los socorristas atendieron a los dos ocupantes de la motocicleta: uno presentaba múltiples lesiones y fue reportado en condición crítica, mientras que el otro estaba en condición urgente.

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Ambos fueron trasladados en una unidad de soporte básico al Hospital de Nicoya.

De momento se desconoce qué ocurrió con el animal, que andaba por la calle.