Una niña de un año y 10 meses fue quizás la más pequeña en participar en la marcha contra la violencia hacia las mujeres, que tomó la avenida Segunda, en San José, la tarde de este miércoles 25 de noviembre.

Se trata de Abigail Victoria Lagos Oporta, hija de Perla Lagos Oporta, víctima de un femicidio en Río Claro, en la zona sur del país, en octubre de 2025.

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Nubia Oporta cargó en brazos a su nieta Abigail Victoria Lagos Oporta. Fotografía: Jose Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Nubia Oporta, abuelita de la inocente, la cargaba en sus brazos mientras ella llevaba una vela.

“Mi nieta reconoce a la mamá, a mí me dice ‘mami’, pero ella reconoce a su mamá, porque tenemos un altar con la foto de ella, nos dice que su mamá está en el cielo”, dijo doña Nubia.

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Las familias llegaron hasta la plaza de la Democracia en San José.