La Avenida Segunda, en San José centro, fue tomada por familiares de mujeres que fueron asesinadas por sus parejas o por otros hombres en Costa Rica.

“Ni una menos, vivas nos queremos”, “libertad, libertad”, eran parte de lo que cantaban, acompañadas de tambores y megáfonos.

Además, llevaban una manta con los rostros de mujeres asesinadas por hechos violentos.

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Decenas de mujeres marcharon en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Este miércoles, 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Más protección para las mujeres

Entre quienes encabezaron la movilización estaban Patricia Zamora, mamá de Luany Salazar; Laura Tacsan, hermana de María Tacsan; y la hija de Isabel Hidalgo Bolívar. Las tres mujeres fueron víctimas de femicidio.

También se encuentra Suzanne Fishel, de la Fundación Arias, quien alzó la voz contra la violencia hacia las mujeres en todos sus ámbitos.

Suzanna Fishel, de la Fundación Arias hizo un llamado a las autoridades. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

“Esperamos mayor protección para las mujeres, el Inamu que se presente y que dejen trabajar a la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank”, expresó Fishel.

La marcha comenzó cerca de las 5 p.m. y avanzó hasta la Plaza de la Democracia, donde familiares, allegados y otras personas se unieron para exigir justicia y visibilizar la violencia que enfrentan las mujeres.

En el marco de esta fecha, el Ministerio Público compartió un dato de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), según el cual cada día 129 mujeres y niñas son asesinadas por sus parejas o por algún integrante de su familia.

Patricia Zamora, mamá de Luany Salazar fue una de las personas que estuvo en la marcha de este miércoles. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Los asistentes fueron contundentes con sus mensajes. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Decenas de personas marcharon en el centro de San José. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

La exvicepresidenta de la República Ana Helena Chacón también dijo presente. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)