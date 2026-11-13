Autoridades en alerta por presunto femicidio de una mujer embarazada que habría sido atacada a puñaladas

Este viernes, poco antes del mediodía, los cuerpos policiales y de emergencias se encuentran en alerta ante un posible caso de femicidio, en el cual una mujer embarazada habría sido asesinada cruelmente, en apariencia, por su pareja sentimental.

Un reporte policial facilitado a La Teja señala, de forma preliminar, que el atroz hecho habría ocurrido la mañana de este jueves en Turrialba, específicamente en la comunidad de Grano de Oro, en el sector de Río Peje, 25 metros al este de la escuela.

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Según el informe preliminar, los oficiales que se presentaron en el lugar de los hechos encontraron a dos mujeres apuñaladas, una de ellas, en estado de gestación.

El hecho habría ocurrido en Grano de Oro, en Turrialba. Foto Archivo.

“Se ubica dentro de una vivienda a una mujer en estado de embarazo, con múltiples heridas por arma blanca, al parecer fallecida. También a otra mujer, madre de la anterior, con heridas por arma blanca en el abdomen, quien se observa muy grave”, indica el reporte.

Ese mismo reporte detalla que, según testigos, el agresor habría sido el compañero sentimental de la embarazada, quien se dio a la fuga tras los supuestos hechos.

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“Se está a la espera de Cruz Roja y en búsqueda del agresor. Pendiente de más detalles”, finaliza el reporte.

Por su parte, la Cruz Roja y el OIJ indicaron que en este momento el personal de ambas instituciones se desplaza hacia la zona para confirmar la información.

*Noticia en desarrollo.