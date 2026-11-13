Dueño de venta de comidas rápidas fue víctima de una despiadada muerte

El dueño de una venta de comidas rápidas en Guanacaste fue víctima de un despiadado ataque a balazos, el cual terminó costándole la vida pocos minutos después.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el crimen ocurrió a eso de las 6:30 p.m. de este jueves en la localidad de Nicoya, en Guanacaste.

En cuanto al ahora fallecido, este fue identificado por la Policía Judicial como un hombre de apellido Montiel, de 32 años.

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Según la versión que maneja la Policía Judicial, el violento crimen ocurrió en la vía pública, al frente de la venta de comida rápida que era propiedad de la víctima.

Montiel falleció minutos después en el hospital de Nicoya. Foto Archivo. (Foto: Raúl Cascante, corresponsal GN)

“La víctima se encontraba en vía pública junto con otras dos personas cuando pasó una motocicleta de color rojo, con 2 sujetos, quienes le dispararon en múltiples ocasiones”, detalló el OIJ.

De acuerdo con las autoridades, Montiel recibió varios impactos de bala en el pecho, estómago, brazo izquierdo y en el hombro, por lo que fue llevado de emergencia al Hospital La Anexión de Nicoya, donde fue declarado fallecido a las 7:50 p.m.

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Las autoridades informaron que las otras dos personas que se encontraban con Montiel, cuyas identidades no se dieron a conocer, milagrosamente resultaron ilesas.

“El caso ahora está en investigación para dar con los sospechosos de este homicidio. De momento, se desconoce el móvil del mismo”, señaló el OIJ.