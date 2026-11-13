Sucesos

Dueño de venta de comidas rápidas fue víctima de una despiadada muerte

Dos personas estaban con la víctima y resultaron ilesas de milagro

Por Adrián Galeano Calvo

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El dueño de una venta de comidas rápidas en Guanacaste fue víctima de un despiadado ataque a balazos, el cual terminó costándole la vida pocos minutos después.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el crimen ocurrió a eso de las 6:30 p.m. de este jueves en la localidad de Nicoya, en Guanacaste.

En cuanto al ahora fallecido, este fue identificado por la Policía Judicial como un hombre de apellido Montiel, de 32 años.

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Según la versión que maneja la Policía Judicial, el violento crimen ocurrió en la vía pública, al frente de la venta de comida rápida que era propiedad de la víctima.

La Policía custodió la escena de un asesinato en Cerro Mocho de Limón.
Montiel falleció minutos después en el hospital de Nicoya. Foto Archivo. (Foto: Raúl Cascante, corresponsal GN)

“La víctima se encontraba en vía pública junto con otras dos personas cuando pasó una motocicleta de color rojo, con 2 sujetos, quienes le dispararon en múltiples ocasiones”, detalló el OIJ.

De acuerdo con las autoridades, Montiel recibió varios impactos de bala en el pecho, estómago, brazo izquierdo y en el hombro, por lo que fue llevado de emergencia al Hospital La Anexión de Nicoya, donde fue declarado fallecido a las 7:50 p.m.

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Las autoridades informaron que las otras dos personas que se encontraban con Montiel, cuyas identidades no se dieron a conocer, milagrosamente resultaron ilesas.

“El caso ahora está en investigación para dar con los sospechosos de este homicidio. De momento, se desconoce el móvil del mismo”, señaló el OIJ.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.