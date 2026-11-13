Sucesos

Balazos en el cuello y en un hombro acabaron con la vida de un hombre en Alajuela

De forma preliminar, trascendió que el ahora fallecido sería un extranjero

Por Adrián Galeano Calvo

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Este viernes inició de forma sangrienta en la provincia de Alajuela, pues un hombre fue asesinado cruelmente en las primeras horas de la madrugada.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, el suceso ocurrió alrededor de la 1:50 a.m. en la localidad de San Rafael de Alajuela.

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El comité de la Benemérita que atiende esa zona fue alertado sobre una persona herida en una balacera, por lo que despacharon una ambulancia y personal paramédico al sitio.

carro OIJ morguera
El crimen ocurrió en San Rafael de Alajuela. Foto Archivo.

“La Cruz Roja Costarricense atendió a un hombre adulto que presentaba heridas por arma de fuego en el cuello y el hombro izquierdo. En el sitio fue declarado sin signos vitales”, detalló la Cruz Roja.

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De momento, las autoridades judiciales no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido, lo único que ha trascendido, de forma extraoficial, es que se trataría de un hombre de nacionalidad colombiana.

Se espera que en las próximas horas el OIJ brinde una versión preliminar sobre cómo habría ocurrido el mortal ataque.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.