Balazos en el cuello y en un hombro acabaron con la vida de un hombre en Alajuela

Este viernes inició de forma sangrienta en la provincia de Alajuela, pues un hombre fue asesinado cruelmente en las primeras horas de la madrugada.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, el suceso ocurrió alrededor de la 1:50 a.m. en la localidad de San Rafael de Alajuela.

LEA MÁS: Sospechosa del crimen de Kurt Van Dyke habría inventado una historia que alertó al OIJ

El comité de la Benemérita que atiende esa zona fue alertado sobre una persona herida en una balacera, por lo que despacharon una ambulancia y personal paramédico al sitio.

El crimen ocurrió en San Rafael de Alajuela. Foto Archivo.

“La Cruz Roja Costarricense atendió a un hombre adulto que presentaba heridas por arma de fuego en el cuello y el hombro izquierdo. En el sitio fue declarado sin signos vitales”, detalló la Cruz Roja.

LEA MÁS: Hombre es ejecutado a balazos dentro de un carro en Limón

De momento, las autoridades judiciales no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido, lo único que ha trascendido, de forma extraoficial, es que se trataría de un hombre de nacionalidad colombiana.

Se espera que en las próximas horas el OIJ brinde una versión preliminar sobre cómo habría ocurrido el mortal ataque.