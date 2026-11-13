Hombre es atacado a balazos dentro de un carro en Limón

La provincia de Limón volvió a ser escenario de un hecho de sangre, pues la noche de este jueves un hombre fue atacado a balazos dentro de un carro.

El suceso ocurrió la noche de este jueves en el barrio Santa Fe, en Ceibón, Limón.

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La información preliminar que manejan las autoridades señala que, en apariencia, varios sujetos habrían interceptado el carro y, por motivos que se desconocen, le habrían disparado en múltiples ocasiones.

El crimen ocurrió en Villa del Mar, en Limón. Foto ANI. (ANI/El crimen ocurrió en Villa del Mar, en Limón. Foto ANI.)

Se supo que el conductor del carro, cuya identidad no se dio a conocer en ese momento, fue trasladado de emergencia a un centro médico. También trascendió que al menos otra persona habría resultado herida en el ataque; sin embargo, esto no ha sido confirmado por las autoridades.

En un video que circula en redes sociales y que fue grabado por uno de los vecinos, se observa cómo varias personas tratan de ayudar al hombre que se encontraba herido dentro del carro.

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El sujeto que hizo la grabación con su celular se acercó a la puerta del conductor y al ver que el hombre estaba aún con vida, le preguntó: “¿Todo bien, mi compadre?”, mientras que al fondo se escuchaba a otro hombre que decía: “Ese mae está vivo, llame a la ambulancia”.

De momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del la víctima.