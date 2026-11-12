Sospechosa del crimen de Kurt Van Dyke habría inventado una historia que alertó al OIJ

El supuesto robo de un carro terminó convirtiéndose en un elemento que llamó la atención de los investigadores del asesinato del empresario y reconocido surfista Kurt Van Dyke.

Según explicó Vladimir Muñoz, subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los sospechosos habrían simulado el robo del carro de una mujer de apellido Arroyo, principal sospechosa del mortal ataque.

Cuando las autoridades localizaron el vehículo en la zona Atlántica, lo encontraron sin ningún daño.

Esa situación permitió establecer que la versión del supuesto robo no coincidía con la de Arroyo; ella señaló que también había sido atacada junto con el empresario estadounidense.

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Kurt Van Dyke, empresario y surfista que fue asesinado. Pamela Leiva para La Teja (Pamela Leiva para La Teja/Pamela Leiva para La Teja)

“Simularon el robo de la mujer, este vehículo fue encontrado en la zona Atlántica sin ningún daño, esto nos corroboraba que efectivamente había una participación de la mujer de apellido Arroyo en este evento”, dijo Muñoz.

El vehículo habría sido parte de una maniobra para aparentar que había ocurrido un robo y desviar la atención de lo que realmente sucedió.

El caso se relaciona con el asesinato de Van Dyke, ocurrido el 14 de febrero de 2026 en una vivienda en Hone Creek, Cahuita, Limón. El cuerpo del surfista fue encontrado debajo de una cama y presentaba múltiples heridas de arma blanca y señales de asfixia.

El OIJ detuvo a Arroyo, de 31 años, y a un hombre de apellido Gutiérrez, de 34 años, durante allanamientos realizados en Pococí, Limón. La investigación también apunta a la participación de otras dos personas.