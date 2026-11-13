Esto reveló la Cruz Roja sobre el caso de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado detrás de una escuela

Nuevos detalles salen a la luz con relación al misterioso caso de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado la noche de este jueves detrás de una escuela en la zona sur del país.

Las autoridades informaron que el hallazgo se dio a eso de las 7:30 p.m. en Paso Canoas, específicamente en una calle ubicada detrás de la escuela Líder.

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Tras confirmarse la muerte de la mujer, las autoridades no brindaron mayores detalles sobre la posible causa de su muerte; sin embargo, este viernes la Cruz Roja dio a conocer un dato importante relacionado con lo que le habría sucedido a la ahora fallecida.

La Cruz Roja indicó que el caso fue manejado como una agresión. Foto Archivo.

“La Cruz Roja Costarricense atendió un caso de agresión. En el sitio se valoró a una mujer adulta que presentaba un trauma craneoencefálico abierto. La paciente fue declarada sin signos vitales”, indicó la Benemérita.

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A este momento, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no ha dado a conocer la identidad de la mujer fallecida.

Extraoficialmente trascendió una versión que señala que, supuestamente, la mujer habría sido lanzada a ese lugar desde un carro, pero ese dato no ha sido confirmado por la Policía Judicial.