Sucesos

Brutal choque deja un motociclista prensado bajo el bus, cerca de la Corte en Cartago

El hombre fue trasladado en condición crítica al Hospital Max Peralta, otro sujeto también fue llevado urgente

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Por Silvia Coto

Un accidente de tránsito entre una motocicleta y un autobús dejó como saldo dos hombres gravemente heridos la tarde de este jueves en Cartago.

El accidente ocurrió en las cercanías de la Corte.

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Según el cruzrojista Geovanny Maroto, al llegar al sitio los socorristas se encontraron una escena complicada: uno de los pacientes estaba prensado debajo del autobús, mientras que el otro se encontraba libre.

Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
La Cruz Roja trasladó a dos personas una en condición crítica

Los rescatistas trabajaron de inmediato para liberar al herido, en un operativo que requirió la intervención de cinco unidades de emergencia.

Tras el rescate, uno de los pacientes fue trasladado en condición crítica y el otro en estado urgente al Hospital Max Peralta, donde reciben atención médica.

Las circunstancias del accidente aún están bajo investigación.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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