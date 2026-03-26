Brutal choque deja un motociclista prensado bajo el bus, cerca de la Corte en Cartago

Un accidente de tránsito entre una motocicleta y un autobús dejó como saldo dos hombres gravemente heridos la tarde de este jueves en Cartago.

El accidente ocurrió en las cercanías de la Corte.

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Según el cruzrojista Geovanny Maroto, al llegar al sitio los socorristas se encontraron una escena complicada: uno de los pacientes estaba prensado debajo del autobús, mientras que el otro se encontraba libre.

La Cruz Roja trasladó a dos personas una en condición crítica

Los rescatistas trabajaron de inmediato para liberar al herido, en un operativo que requirió la intervención de cinco unidades de emergencia.

Tras el rescate, uno de los pacientes fue trasladado en condición crítica y el otro en estado urgente al Hospital Max Peralta, donde reciben atención médica.

Las circunstancias del accidente aún están bajo investigación.