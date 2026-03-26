Tragedia en Alajuela: identifican a joven que murió en choque en bicimoto

Un trágico accidente de tránsito ocurrido la noche de este miércoles en San Rafael de Alajuela cobró la vida de un joven de tan solo 21 años, quien ya fue identificado por las autoridades.

El muchacho pegó de frente contra un carro. (Cortesía/Cortesia)

Se trata de Antonio Rojas Rojas, quien viajaba en una bicimoto cuando, por razones que aún se investigan, colisionó de frente contra un vehículo.

El suceso se registró a eso de las 10:55 p.m., momento en que vecinos alertaron a los cuerpos de emergencia sobre el fuerte impacto.

LEA MÁS: Balacera le roba la paz a vecinos y deja un muerto en Desamparados

Antonio Rojas Rojas murió en el lugar luego de colisionar de frente contra un vehículo mientras conducía una bicimoto sin casco. (Cortesía/Cortesia)

A la llegada de los cruzrojistas, el joven ya no presentaba signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en el sitio. Según trascendió, no portaba casco de protección, por lo que sufrió terribles lesiones.

Las autoridades judiciales se encargaron del levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.