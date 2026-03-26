Sucesos

Tragedia en Alajuela: identifican a joven que murió en choque en bicimoto

Antonio Rojas Rojas murió en el lugar luego de colisionar de frente contra un vehículo mientras conducía una bicimoto sin casco

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Por Silvia Coto

Un trágico accidente de tránsito ocurrido la noche de este miércoles en San Rafael de Alajuela cobró la vida de un joven de tan solo 21 años, quien ya fue identificado por las autoridades.

Antonio Rojas Rojas murió en el lugar luego de colisionar de frente contra un vehículo mientras conducía una bicimoto sin casco.
El muchacho pegó de frente contra un carro. (Cortesía/Cortesia)

Se trata de Antonio Rojas Rojas, quien viajaba en una bicimoto cuando, por razones que aún se investigan, colisionó de frente contra un vehículo.

El suceso se registró a eso de las 10:55 p.m., momento en que vecinos alertaron a los cuerpos de emergencia sobre el fuerte impacto.

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Antonio Rojas Rojas murió en el lugar luego de colisionar de frente contra un vehículo mientras conducía una bicimoto sin casco.
Antonio Rojas Rojas murió en el lugar luego de colisionar de frente contra un vehículo mientras conducía una bicimoto sin casco. (Cortesía/Cortesia)

A la llegada de los cruzrojistas, el joven ya no presentaba signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en el sitio. Según trascendió, no portaba casco de protección, por lo que sufrió terribles lesiones.

Las autoridades judiciales se encargaron del levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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