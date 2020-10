“Con esa enfermedad uno saca fuerzas y valentía, la verdad no sé de dónde, porque yo siendo enfermera y viendo los casos siempre pensé que el día en que me dijeran que tenía cáncer me iba a morir con solo el diagnóstico, pero aquí estoy, operada, con quimioterapia, con radioterapia y estoy dando la cara”, detalló.