Buenas noticias en Esparza: hallan con vida a adulto mayor extraviado

La Cruz Roja confirmó este martes que fue hallado con vida un hombre de 85 años que se encontraba desaparecido desde ayer en San Rafael de Esparza, Puntarenas.

El hombre había sido reportado como extraviado luego de ingresar a una finca donde realizaba labores de reparación de una cerca durante las horas del mediodía y no regresó a su hogar, lo que generó preocupación entre familiares y vecinos.

El adulto mayor fue trasladado a la Clínica de Esparza (Cortesía/Cortesía)

Tras varias horas de búsqueda por parte de lugareños, quienes no lograron ubicarlo, cerca de las 8:00 p.m. se solicitó apoyo a la Cruz Roja, que desplegó un operativo especializado en la zona.

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En las labores participaron cruzrojistas, unidades operativas y baquianos de la comunidad, también agentes del OIJ, quienes recorrieron el área montañosa durante la noche y madrugada.

El señor estaba desaparecido desde el lunes. (facebook/El señor está desaparecido desde el lunes.)

El señor fue localizado por varios baquianos.

La Benemérita informó que el adulto mayor fue encontrado con vida y que recibió atención médica y, posteriormente, fue trasladado a la clínica de Esparza.