Desesperada búsqueda de viejito de 85 años que desapareció mientras arreglaba cerca en finca

La Cruz Roja mantiene un operativo de búsqueda en Esparza, Puntarenas, para dar con el paradero de un viejito de 85 años que se encuentra desaparecido desde este lunes.

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Se trata de don Luis Carlos Cambronero, a quien se le perdió el rastro desde el mediodía de este lunes en la localidad de San Rafael de Esparza.

De acuerdo con el reporte brindado por la Cruz Roja, lo último que se sabe de don Luis Carlos es que este se encontraba dentro de una finca reparando una cerca, pero poco después no se supo más de él.

El señor está desaparecido desde el lunes. (facebook/El señor está desaparecido desde el lunes.)

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“Al ser las 20 horas (8 p.m.), dan aviso a Cruz Roja para apoyo en la búsqueda con un rastreo inicial entre la comunidad sin resultados. De momento, no hay un informe del área, de qué tan extensa es, si mantiene un río colindante”, destacó la Benemérita.

La Cruz Roja retomó las labores este martes con un segundo equipo de búsqueda, al que también se le sumaron varios vaquianos y vecinos de la localidad.

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En cuanto a don Luis Carlos, trascendió que este padece una discapacidad auditiva y al momento de su desaparición vestía camisa beige de botones, pantalón azul y botas tipo burro.