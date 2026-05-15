Video muestra cómo ocurrió el choque entre tráiler y ambulancia que dejó a cruzrojistas y paciente heridos de gravedad

Un video grabado por una cámara de seguridad muestra cómo ocurrió el brutal choque entre un tráiler y una ambulancia de la Cruz Roja, que dejó a dos cruzrojistas y una paciente en condición crítica.

El aparatoso accidente ocurrió a eso de las 10:48 a.m. de este viernes en la autopista Florencio del Castillo, específicamente kilómetro y medio después del peaje de Tres Ríos, en dirección hacia Cartago.

En la grabación se observa la autopista y cómo en un momento dado aparece la ambulancia de la Cruz Roja, la cual, por motivos que aún no son claros, se detuvo en uno de los carriles.

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Video muestra cómo ocurrió choque entre tráiler y ambulancia en Cartago.

Segundos después aparece en escena el tráiler, el cual choca de forma violenta a la ambulancia por detrás, haciendo que el vehículo de emergencia salga expulsado por varios metros. Ante el terrible accidente se observa que varias personas salen corriendo hacia la autopista para ver qué había sucedido.

La Cruz Roja informó que a raíz de ese accidente, tres personas fueron trasladadas en condición crítica, dos de ella son parte del personal de la Benemérita.

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Choque contra una ambulancia de la Cruz Roja

“La Cruz Roja Costarricense informa que, en relación con el accidente de tránsito ocurrido esta mañana sobre la ruta Florencio del Castillo, una de nuestras ambulancias fue colisionada por detrás por un vehículo pesado tipo tráiler, mientras trasladaba a una paciente hacia el Hospital Max Peralta.

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“Dentro de la ambulancia viajaban cuatro personas: dos cruzrojistas, la paciente y su acompañante. Producto del impacto, tres personas fueron trasladadas en condición crítica al Hospital Max Peralta: nuestro compañero conductor de la ambulancia, nuestra socorrista y la paciente. La acompañante fue trasladada en condición estable”, informó la Cruz Roja.