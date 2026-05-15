Impresionante video muestra cómo un chofer de pick up mató a conductor de bicimoto y siguió su camino como si nada

Un impresionante video, grabado por una cámara de seguridad, muestra el momento exacto en el que el conductor de un pick up acabó con la vida de un hombre que manejaba una bicimoto y luego siguió su camino como si nada hubiera pasado.

Otro hombre que viajaba como acompañante en la bicimoto sobrevivió de milagro a ese hecho, pero resultó herido de gravedad y fue llevado a un centro médico.

LEA MÁS: Triste escena en la ruta 1, en Cañas: manigordo murió tras sufrir graves fracturas

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló dicho video con el fin de que la ciudadanía pueda aportar información del conductor fugitivo, quien es sospechoso del presunto delito de homicidio culposo.

Según la Policía Judicial, los hechos ocurrieron el pasado 9 de marzo, a eso de las 12:10 a.m. en el sector de Mata Redonda, en San José.

LEA MÁS: Motociclista está grave luego de chocar con una vaca en carretera

“En apariencia el vehículo sospechoso irrespetó la luz roja del semáforo y colisionó a una bicimoto; el conductor de la bicimoto falleció en el sitio, el acompañante fue traslado en condición crítica hasta un centro médico y el vehículo sospechoso se dio a la fuga”, indicó el OIJ.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el conductor sospechoso viajaba en un carro marca Nissan, tipo pick up doble cabina, modelo Frontier NP300, de color oscuro (negro, azul o gris).

LEA MÁS: Confirman detención de otro sospechoso de participar en homicidio del policía Gerson Rosales

Si tiene información sobre este caso puede comunicarse con el OIJ al teléfono 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.