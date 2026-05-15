Triste escena en la ruta 1, en Cañas: manigordo murió tras sufrir graves fracturas

Un manigordo sufrió una dolorosa muerte luego de ser atropellado en la ruta 1, a la altura de Cañas, Guanacaste, la mañana de este jueves 14 de mayo.

El animal silvestre fue encontrado gravemente herido cerca de las instalaciones de ANDE y, pese al esfuerzo de rescatistas y veterinarios, no logró sobrevivir debido a las severas lesiones que presentaba.

Desde el Centro de Rescate y Santuario Las Pumas informaron que recibieron varias alertas de personas que observaron al felino herido a un lado de la carretera.

“Temprano recibimos varias llamadas reportando este manigordo atropellado cerca de ANDE en Cañas, ruta 1, se atendió inmediatamente en coordinación con el Sinac y la Fuerza Pública”, señalaron mediante sus redes sociales.

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Manigordo muere atropellado en Cañas, Guanacaste

Las heridas eran demasiado graves

El animal fue trasladado y atendido por una veterinaria de la clínica Las Pumas, donde determinaron que presentaba fracturas complejas y desprendimiento de riñón.

Pese a los esfuerzos médicos, el felino murió tras varias horas de sufrimiento.

En el centro de rescate lamentaron profundamente el caso y señalaron que este ya es el manigordo número 21 que pierde la vida en carreteras del país.

Un manigordo sufrió una dolorosa muerte luego de ser atropellado en la ruta 1, a la altura de Cañas, Guanacaste. Foto: Captura de video Centro de Rescate y Santuario Las Pumas (Captura de video Centro de Rescate y Santuario Las Pumas/Captura de video Centro de Rescate y Santuario Las Pumas)

Paso de fauna estaba cerca, pero no funciona

Uno de los aspectos que más preocupa a los especialistas es que a pocos metros del lugar hay un paso de fauna.

Sin embargo, según denunciaron desde Las Pumas, la estructura no estaría funcionando correctamente debido a la falta de mallas amplias que guíen a los animales hacia esos pasos seguros.

“Lo que más duele es saber que a 50 metros del sitio existe un paso de fauna que no está siendo funcional debido a la falta de una malla con longitud amplia para guiar a los animales a usarlo”, indicaron.

Además, hicieron un llamado para continuar trabajando junto al MOPT en carreteras más seguras para la fauna silvestre.