Bomberos rescatan a manigordo que quedó atrapado dentro de gallinero en Atenas

Bomberos rescata a manigordo que quedó atrapado dentro de gallinero en Atenas.

Una adulta mayor vecina de Atenas, en Alajuela, se llevó el susto de su vida al descubrir al inesperado “asesino” que acabó con diez gallinas que ella tenía dentro de un pequeño gallinero.

Se trataba de un manigordo que quedó atrapado dentro del mencionado gallinero, al que habría ingresado en busca de algo que comer.

Los hechos ocurrieron la mañana de este miércoles en el sector de barrio Jesús de Atenas, cuando el Cuerpo de Bomberos fue alertado sobre un felino de gran tamaño que se había metido a la propiedad de la señora.

“Al llegar a la escena, se constató que se trataba de un manigordo de 11 kilogramos de peso, el cual estaba encerrado en el gallinero junto a 10 gallinas que había matado en horas de la madrugada”, indicó Bomberos.

El animal fue entregado a personal del Centro de Rescate Animal Zooave.

De inmediato, se realizaron las gestiones necesarias con personeros del SINAC y del Centro de Rescate Animal Zooave, quienes llegaron al sitio para atender de manera conjunta la emergencia.

“Como parte de las labores, se requirió dormir al animal para evitar que, en medio del forcejeo, resultara herido. Posterior a la sedación, fue trasladado a un centro veterinario, donde recibió la atención necesaria”.

Bomberos señaló que este es el segundo caso de rescate de un manigordo en un lapso de 24 horas. El último incidente se registró en El Rodeo, Mora, Colón, donde se rescató otro manigordo en una alcantarilla. Lamentablemente, en ese caso, el animal no logró sobrevivir.