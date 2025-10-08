Guardaparques cae al abismo en la Isla del Coco y su rescate es muy complejo

El accidente del guardaparques se dio en la isla del Coco.

Los cuerpos de emergencia están enfrentando una carrera contra el tiempo para salvar la vida de un guardaparques que sufrió un aterrador accidente cuando se encontraba trabajando en la distante Isla del Coco.

Así lo dieron a conocer las autoridades que participan en el complicado rescate, entre las que están el Cuerpo de Bomberos, el Área de Conservación Marina Coco (ACMC) del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC-MINAE), y el Servicio Nacional de Guardacostas.

De acuerdo con el reporte brindado por la autoridades, el incidente ocurrió la mañana del pasado martes, cuando fueron alertadas acerca de que un guardaparques cayó por un precipicio de aproximadamente 40 metros de profundidad en las cercanías del Cerro Yglesias.

“En el momento del incidente, el funcionario se encontraba acompañado por otro guardaparque quien debió caminar aproximadamente tres horas para dar aviso”, informaron las autoridades.

Bomberos, Guardacostas y SINAC unen fuerzas en operativo extremo en zona de difícil acceso

El rescate del guardaparques podría extenderse por varias horas.

De inmediato, el personal paramédico de la Estación de Bomberos de la Isla del Coco, se desplazó al lugar con equipo de rescate y atención avanzada extra hospitalaria.

“De forma paralela, se mantuvo coordinación constante entre el Cuerpo de Bomberos, el Área de Conservación Marina Coco y el Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica, así como con el apoyo del servicio de guardacostas de los Estados Unidos para el traslado del paciente por mar”.

Las labores de rescate y extracción iniciaron el mismo martes, pero tuvieron que ser suspendidas al caer la noche. El operativo fue retomado la mañana de este miércoles, pero se ha complicado más de la cuenta debido a que se trata de una zona de difícil acceso.

“Se estima que el traslado hasta el sector de Cerro Yglesias pueda completarse hoy (miércoles) y que el desplazamiento hasta la base de Bahía Wafer tomará más horas”.

Por su parte, el Servicio Nacional de Guardacostas confirmó el apoyo con la embarcación SNG-110-1, que zarpó desde Golfito al mediodía de este miércoles con destino al Parque Nacional Isla del Coco, en un trayecto estimado de 25 horas.

Asimismo, se coordinó con el Servicio de Vigilancia Aérea de Costa Rica para el traslado en avioneta desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría hasta Golfito del personal de refuerzo y suministros requeridos para la atención de la emergencia.