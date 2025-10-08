Sucesos

Violento ataque a balazos en Alajuelita provoca la muerte de un hombre de 29 años

La víctima, de apellido Gutiérrez, murió en el precario Juan Pablo II de Alajuelita

Por Alejandra Morales
Las autoridades llegaron al precario Juan Pablo II de Alajuelita y confirmaron al muerte de Gutiérrez, de 29 años. Foto: Ilustrativa (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

Un hombre de apellido Gutiérrez, de 29 años, fue asesinado de múltiples balazos.

El homicidio fue reportado a la Cruz Roja a las 11:54 p.m. de este martes 7 de octubre y se dio en el precario Juan Pablo II de Alajuelita.

“Se encontraba en vía pública cuando fue interceptado por dos hombres que caminaban en el sitio y le dispararon en múltiples ocasiones”, dijeron en el OIJ.

Alajuelita es uno de los cantones de San José más azotados por la violencia, a tres meses de que termine el 2025, han ocurrido 29 asesinatos en este sitio.

Los agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios (SIORI) se encargaron de levantar los casquillos y el cuerpo de la víctima.

Este caso lo investigan los agentes de la sección de Homicidios del OIJ, quienes tratan de identificar a los responsables de este violento hecho.

