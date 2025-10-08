Violento ataque a balazos en Alajuelita provoca la muerte de un hombre de 29 años

Las autoridades llegaron al precario Juan Pablo II de Alajuelita y confirmaron al muerte de Gutiérrez, de 29 años. Foto: Ilustrativa (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

Un hombre de apellido Gutiérrez, de 29 años, fue asesinado de múltiples balazos.

El homicidio fue reportado a la Cruz Roja a las 11:54 p.m. de este martes 7 de octubre y se dio en el precario Juan Pablo II de Alajuelita.

“Se encontraba en vía pública cuando fue interceptado por dos hombres que caminaban en el sitio y le dispararon en múltiples ocasiones”, dijeron en el OIJ.

Alajuelita es uno de los cantones de San José más azotados por la violencia, a tres meses de que termine el 2025, han ocurrido 29 asesinatos en este sitio.

Los agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios (SIORI) se encargaron de levantar los casquillos y el cuerpo de la víctima.

Este caso lo investigan los agentes de la sección de Homicidios del OIJ, quienes tratan de identificar a los responsables de este violento hecho.

