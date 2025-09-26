Sucesos

Esta fue la última imagen de hombre que apareció muerto en río; caso es todo un misterio

El caso está siendo investigado por la Sección de Homicidios del OIJ

Por Adrián Galeano Calvo
El hombre apareció dos días después muerto en el cauce del río Tiribí.
Una cámara de seguridad captó la última imagen de un hombre cuyo cuerpo apareció dos días después dentro río, lo que realmente le sucedió sigue siendo todo un misterio.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer que la víctima de ese hecho fue un hombre apellidado López, de 41 años, quien fue encontrado sin vida el 16 de setiembre del 2024, en el cauce del río Tiribí, en el sector de Las Gavetas, en San Felipe de Alajuelita.

El caso está siendo investigado por la Sección de Homicidios, pues todo apunta a que López fue víctima de un crimen.

Este jueves, el OIJ reveló la última imagen del hombre, con la intención de que la ciudadanía les pueda brindar alguna información que permita esclarecer qué fue lo que realmente le sucedió.

“Se solicita la colaboración de la ciudadanía para esclarecer los hechos al rededor de la muerte de esta persona, si tiene alguna información es importante que se comunique a la línea 800 8000645, al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial del OIJ”.

