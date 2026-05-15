Reportan dos cruzrojistas y una paciente en condición crítica luego de que tráiler chocó contra ambulancia en Cartago

Una violenta colisión en Cartago, entre un tráiler y una ambulancia de la Cruz Roja, dejó un escenario preocupante, pues dos cruzrojistas y la paciente que llevaban tuvieron que ser llevados en condición crítica al hospital de la provincia.

Así lo confirmó la Benemérita, la cual indicó que una cuarta persona que viajaba en la ambulancia, quien era la acompañante de la paciente, fue trasladada en condición estable.

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El aparatoso accidente ocurrió a eso de las 10:48 a.m. de este viernes en la autopista Florencio del Castillo, específicamente kilómetro y medio después del peaje de Tres Ríos, en dirección hacia Cartago.

Por razones que no son claras, un tráiler colisionó a la ambulancia por detrás, causándole graves daños e hiriendo a las personas que viajaban en esta.

Tres de las cuatro persona que viajaban en la ambulancia fueron trasladadas en condición crítica. Foto Waze CR. (Facebook}/Tres de las cuatro persona que viajaban en la ambulancia fueron trasladadas en condición crítica. Foto Waze CR.)

“La Cruz Roja Costarricense informa que, en relación con el accidente de tránsito ocurrido esta mañana sobre la ruta Florencio del Castillo, una de nuestras ambulancias fue colisionada por detrás por un vehículo pesado tipo tráiler, mientras trasladaba a una paciente hacia el Hospital Max Peralta.

“Dentro de la ambulancia viajaban cuatro personas: dos cruzrojistas, la paciente y su acompañante. Producto del impacto, tres personas fueron trasladadas en condición crítica al Hospital Max Peralta: nuestro compañero conductor de la ambulancia, nuestra socorrista y la paciente. La acompañante fue trasladada en condición estable”, informó la Cruz Roja.

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La Benemérita indicó que de forma paralela a este accidente, en el carril contrario se atendió otra colisión de tránsito, donde un hombre fue trasladado en condición estable. Se trató de un choque entre un camión cargado con madera y un camión con gas licuado de petróleo.

“Para la atención de esta emergencia, la Cruz Roja Costarricense movilizó múltiples recursos, entre ambulancias, unidades operativas, soporte básico y vehículos de rescate. Asimismo, se contó con el apoyo de unidades privadas y del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica”, añadieron.