Ovsicori no descarta que se sigan dando temblores en los próximos días a raíz de fuerte sismo ocurrido en Jacó

El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) no descarta que en los próximos días se puedan dan temblores similares a los que se han sentido en distintos puntos del país durante esta semana.

Así lo explicó Esteban Chaves, director del Ovsicori-UNA, quien indicó que se trata de una situación perfectamente normal, pero a la que deben seguir prestando especial atención.

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Chaves se refirió a esta posibilidad ante los últimos sismos que han sido sentidos por la población en los últimos días, los cuales han tenido su epicentro en el cantón de Garabito, Puntarenas.

“Esta es una secuencia característica de evento principal y réplicas, y este tipo de secuencias nos han demostrado que tienden a disminuir en el tiempo.

“Sin embargo, no podemos descartar que se puedan generar más eventos en los próximos días o en las próximas horas, por eso debemos estar pendientes de las redes nacionales de monitoreo y de la información que nosotros damos a la población”, destacó.

Un sismo en Jacó ha generado cerca de 130 réplicas. (Canva/Canva)

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Según explicó el experto, esta semana se han sentido varias réplicas de un sismo ocurrido el pasado 13 de mayo, a las 10:22 a.m., que tuvo una magnitud de 5,1 frente a Jacó, en Garabito.

“Este sismo es sucedido por un total de 130 eventos más o réplicas, que están sucediendo a profundidades entre los 8 y los 22 kilómetros, con una concentración principal alrededor de los 16 kilómetros de profundidad.

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“En su mayoría las réplicas de mayor magnitud, que son todas aquellas con magnitudes por encima de 4, han sido percibidas no solo por las persona que viven en el cantón de Garabito sino por personas del Valle Central”.

Chaves indicó que esta secuencia de sismos se ha generado en el interior de la placa del Caribe, por el fracturamiento que esta sufre durante el proceso de interacción con la placa del Coco.