Tragedia golpea dos veces a familia de niña fallecida en incendio en Los Chiles

La muerte de la estudiante Indira Martínez Hernández, de 12 años, durante un incendio en Los Chiles de Alajuela, representa otro doloroso golpe para su familia.

Hace apenas tres meses, sufrieron la pérdida del padre de la menor.

El papá de la adolescente era Felipe Martínez, quien falleció el pasado 16 de febrero del 2026, según confirmaron allegados a la familia.

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Indira Martínez Hernández, de 12 años, fue hallada sin vida debajo de una cama, luego de que controlaran un incendio en la casa donde vivía en Los Chiles, Alajuela. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Ahora, la tragedia vuelve a golpear a sus seres queridos tras el incendio en el que la niña murió dentro de la vivienda que habitaban en barrio Bello Horizonte.

La menor fue encontrada sin vida debajo de una cama luego de que el Cuerpo de Bomberos lograra controlar las llamas que consumieron la casa durante la madrugada del jueves.

Además del dolor por la pérdida de Indira Martínez Hernández, la familia también perdió todas sus pertenencias debido al incendio, el cual actualmente es investigado por las autoridades.

Dolorosa escena tras incendio en Los Chiles: adolescente se ocultó debajo de cama donde apareció muerta. Foto: RCP Noticias (RCP Noticias/RCP Noticias)

De manera preliminar, los cuerpos de emergencia y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) analizan la posibilidad de que el fuego haya sido provocado, luego de que la Unidad Canina detectara varios puntos de interés en la parte frontal de la vivienda.

Las investigaciones continúan para determinar qué originó la tragedia que enluta nuevamente a esta familia en tan poco tiempo.